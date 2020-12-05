4 декабря на фронте: снайпер ранил украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
На участке возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказана медицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение.
Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций по артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Украинские военные огонь не раскрывали.
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