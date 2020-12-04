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Espreso.tvОбществоЖивотные, люди, узоры: в Амазонии нашли тысячи наскальных рисунков времен Последнего ледникового периода

Животные, люди, узоры: в Амазонии нашли тысячи наскальных рисунков времен Последнего ледникового периода


фото: JOSÉ IRIARTE
В тропических лесах Амазонки обнаружили рисунки с гигантскими животными ледникового периода

Об этом сообщает ВВС .

"Изображения созданные между 11800 и 12600 годами до нашей эры, в конце последнего ледникового периода", - отмечают исследователи.

На рисунках изображены вымершие сегодня животные, такие как мастодонт, доисторический родственник слона, гигантские ленивцы и лошади ледникового периода. Есть рисунки с геометрическими фигурами, человеческие фигуры, отпечатки рук и сцены охоты, а также змеи и птицы.

"Красные рисунки, сделанные с использованием пигментов, полученных из охры, составляют одну из крупнейших коллекций наскального искусства, когда-либо найденной в Южной Америке", - утверждают исследователи.

Раскопки проводили в 2017 и 2018 годах, но о находках рассказали только сейчас.

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