Зеленский сравнил журналистов, которые ссылаются на анонимные источники, с "женщинами на лавочках у подъезда"

4 декабря, 2020, 21:38

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении, передает Еспресо.TV.

"Вчера я сделал большую глупость: решил перед сном почитать новости в интернете. Нет, я прекрасно знал, что происходит, но хотел посмотреть, как об этом пишут некоторые сайты. И они напомнили мне двор, где я вырос, и лавочку у моего подъезда, ну, такую, знаете, типичную, в каждом дворе Украины такая есть: там круглосуточно сидят женщины, у них, кажется, нет имен, только отчество", - начал Зеленский.

Президент отметил, что такие женщины являются носителями "эксклюзивных, сенсационных новостей".

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"Я никого не хочу обидеть, но кажется, что некоторые средства массовой информации приняли этих женщин на работу, причем - на руководящие должности", - продолжал Зеленский.

"Громкие заголовки, сенсации, скандалы... Факты и доказательства? НЕТ! Только одно - так сообщает наш надежный источник. И вы знаете, это очень удобно, всегда можно сказать: а мы что? Мы же невиноваты, просто наш надежный источник оказался не таким надежным".

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