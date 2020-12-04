За сутки в ВСУ обнаружили более 183 новых случаев заражения COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 172 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 4 декабря в ВСУ на COVID-19 болеет - 3235 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7627 человек, летальных случаев - 27.

На изоляции (в частности самоизоляция) находится 431 человек.

Напомним, что по состоянию на утро 4 декабря в Украине зафиксирован 787 891 случай заражения коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb