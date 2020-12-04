За прошедшие сутки оккупанты 9 раз нарушили режим тишины, а утром применили против бойцов ООС тяжелую артиллерию

4 декабря, 2020, 07:56

В четверг, 3 декабря, российские войска в зоне проведения операции объединенных сил 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенное Минскими соглашениями оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Вблизи Водяного захватчики обстреляли украинские позиции из запрещенных 120-мм минометов и автоматического гранатомета, а также 4 раза проводили дистанционное минирование местности запрещенными минами ПОМ-2.

Кроме того, россияне совершили несколько выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного били из подствольного гранатомета.

3 декабря боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано, огонь бойцы ООС не открывали.

С начала суток 4 декабря в утренние часы российско-оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из запрещенных 122-мм артиллерийских систем и 120-мм минометов вблизи населенного пункта Водяное.

"Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

Об использовании Россией запрещенного оружия было сообщено представителей ОБСЕ из-за украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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