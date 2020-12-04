Индийский сельский преподаватель стал лучшим учителем в мире в 2020 году

4 декабря, 2020, 16:51

Победителем премии Global Teacher Prize стал учитель из Индии Ранджит Дисали

Об этом сообщили на сайте премии.

Дисали пообещал разделить половину своего выигрыша между 9 финалистами премии - таким образом они должны получить по $ 55 тыс. За победу предусмотрено вознаграждение в $ 1 млн

Индийский сельский учитель победил среди 12 000 номинантов из более чем 140 стран.

Global Teacher Prize с 2015 года выбирает одного лучшего учителя, который сделал выдающийся вклад в профессию, а также для того, чтобы засвидетельствовать важную роль учителя в обществе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb