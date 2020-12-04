Имитировали участие в электронных биржевых торгах: СБУ разоблачила двух киевлян в присвоении средств инвесторов

4 декабря, 2020, 15:35

СБУ разоблачила двух киевлян, которые присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Дельцы арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работало более 500 операторов. Операторы звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения.

При этом злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме онлайн. Они также создали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций и предлагали увеличить взносы.

По информации СБУ, дельцы выманивали из пострадавших до $ 5 тыс. После решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

"За время осуществления махинации, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос о сообщении организаторам махинации о подозрении.

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