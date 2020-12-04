Языковой омбудсмен призвал новоизбранных представителей местной власти обеспечить выполнение закона о языке
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.
Он отметил, что важно, чтобы с момента начала выполнения своих обязанностей новоизбранные местные депутаты и главы советов соблюдали закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что в соответствии со статьей 12 Закона, рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языке заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык. Поэтому обращаюсь к депутатам советов всех уровней неуклонно выполнять языковое законодательство ", - добавил Кремень.
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Он также призвал представителей местной власти обеспечить выполнение нормы закона по обслуживанию государственным языком на предприятиях, в торговых сетях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности.
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