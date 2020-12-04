ВОЗ обновила рекомендации относительно масок: больным надо носить медицинскую, а тканевую - стирать

4 декабря, 2020, 10:26

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по использованию масок, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Об этом сообщило представительство ВОЗ в Украине в Facebook.

Тканевые маски рекомендуют носить:

внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию;

в проветриваемых помещениях, где невозможно держаться не менее 1,5 метра от других;

в магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т.п., если дистанция невозможна;

на рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом, если невозможно держаться дистанции.

Медицинские маски нужно носить:

везде, где невозможно соблюдать дистанцию не менее в 1,5 метра людям в возрасте от 60 лет и людям с хроническими болезнями;

везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, а также тем, кто ожидает результат тестирования.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом следует соблюдать дистанцию. Особое внимание следует уделять дезинфекции поверхностей.

ВОЗ не рекомендует использовать маски с клапанами, ведь клапан может пропускать воздух.

Всемирная организация здравоохранения отмечает: только маска не может защитить от вируса. Важно соблюдать дистанцию, избегать скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовую платок, хорошо проветривать помещение.

В организации отмечают, что важно тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее одевать, носить, снимать и стирать (если речь идет о тканевой маскиу) или выбрасывать (если речь идет о медицинской маски).