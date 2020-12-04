Власть Киева выпустит краткосрочные облигации на 1,5 млрд грн

4 декабря, 2020, 14:54

Укрэксимбанк стал соандеррайтером выпуска краткосрочных облигаций Киева на 1,5 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.

"Государственный Укрэксимбанк как соандеррайтер присоединился к выпуску облигаций внутренних местных займов Киевского городского совета серий I, J, K, L общей номинальной стоимостью 14,96 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение муниципальных облигаций путем публичного предложения состоится на Фондовой бирже ПФТС. В частности, серии I, J планируется разместить по 3 декабря 2020 по 4 декабря 2020 года, а серии K, L - с 17 декабря 2020 по 18 декабря 2020 года.

В пресс-службе отметили, что к участию в размещении допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, являющиеся членами биржи или их клиентами. Сейчас свою заинтересованность в первичном размещении облигаций подтвердили ведущие украинские банки и другие потенциальные инвесторы.

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