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Espreso.tvЭкономикаВласть Киева выпустит краткосрочные облигации на 1,5 млрд грн

Власть Киева выпустит краткосрочные облигации на 1,5 млрд грн

Укрэксимбанк стал соандеррайтером выпуска краткосрочных облигаций Киева на 1,5 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.

"Государственный Укрэксимбанк как соандеррайтер присоединился к выпуску облигаций внутренних местных займов Киевского городского совета серий I, J, K, L общей номинальной стоимостью 14,96 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение муниципальных облигаций путем публичного предложения состоится на Фондовой бирже ПФТС. В частности, серии I, J планируется разместить по 3 декабря 2020 по 4 декабря 2020 года, а серии K, L - с 17 декабря 2020 по 18 декабря 2020 года.

В пресс-службе отметили, что к участию в размещении допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, являющиеся членами биржи или их клиентами. Сейчас свою заинтересованность в первичном размещении облигаций подтвердили ведущие украинские банки и другие потенциальные инвесторы.

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