Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ по "ЮКОСу"

4 декабря, 2020, 17:41

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановлении исполнения постановления по делу компании "ЮКОС"

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

"Верховный суд сегодня отклонил запрос России в рамках судебного разбирательства между Россией и тремя бывшими акционерами "ЮКОСа". Он касался прекращения выполнения арбитражных решений от 2014 года", - отмечает пресс-служба учреждения.

В соответствии с указанными решениями России следовало заплатить 50 млрд долларов в качестве компенсации за то, что она не смогла защитить интересы акционеров.

Таким образом, вердикт Верховного суда Нидерландов означает, что бывшие акционеры "ЮКОСа" имеют право добиваться исполнения решения суда низшей инстанции о выплате им средств, не дожидаясь, пока в деле будет поставлена ​​точка. Слушания по существу в Верховном суде пройдут в начале 2021 года.

Российские власти назвали сегодняшнее решение нидерландского суда необоснованным шагом.

Как сообщалось, в июля 2014 года третейский суд в Гааге признал экспроприацией действия России относительно экс-владельцев компании "ЮКОС", объявленной банкротом в 2006 году. В 2015 году окружной суд Гааги отменил это решение. В феврале нынешнего года Апелляционный суд Гааги снова удовлетворил жалобу экс-акционеров. Россия обжаловала решение суда в мае, а в октябре в ходе предварительного рассмотрения попросила приостановить его выполнение. Претензии к России выдвинули Group Menatep Limited - Hulley Enterprises, Yukos Universal Limited и Veteran Petroleum Ltd.

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