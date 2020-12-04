Вакцина против COVID-19: Moderna планирует до конца марта изготовить 145 млн доз

4 декабря, 2020, 13:45

Компания Moderna планирует до конца марта изготовить 145 млн доз COVID-вакцины

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Moderna заявила, что до конца марта произведет 145 млн доз COVID-вакцины. Ею планируют иммунизировать до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны в этот период", - говорится в сообщении.

Moderna в этом месяце планирует в США предоставить 20 млн доз своей вакцины, а затем от 85 до 100 млн доз в течение первого квартала 2021 года. За пределами США Moderna планирует поставить от 15 до 25 млн доз в первые три месяца 2021 года. Всего в следующем году фармацевтическая компания планирует выпустить от 500 млн до одного млрд доз.