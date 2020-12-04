В "красной" зоне по COVID-19 остается 36 стран: МЗ обновило список

4 декабря, 2020, 16:16

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

По состоянию на 4 декабря в "красной" зоне Украины остаются 38 стран, что на две меньше, чем неделю назад. В "зеленую" зону перешла Франция, а также Босния и Герцеговина. Данные по двенадцати странах отсутствуют.

В "красной" зоне остаются Соединенные штаты, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

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