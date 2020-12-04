В "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину немца, у которого была георгиевская лента

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита", - говорится в сообщении.

Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин.

После отказа в пропуске немец и россиянка вылетят из Украины обратным рейсом.

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