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Espreso.tvОбществоВ Одесской области русский язык лишили статуса регионального, - активист

В Одесской области русский язык лишили статуса регионального, - активист


фото: dw
Одесский окружной административный суд отменил решение облсовета о региональном языке - этот статус имел русский язык с 2012 года

Об этом сообщил общественный деятель Святослав Литинский в Facebook.

"Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", - написал Литинский.

Ранее суд принял аналогичное решение о языке в Одессе.

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