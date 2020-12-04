В Одесской области русский язык лишили статуса регионального, - активист
4 декабря, 2020, 14:12
Одесский окружной административный суд отменил решение облсовета о региональном языке - этот статус имел русский язык с 2012 года
Об этом сообщил общественный деятель Святослав Литинский в Facebook.
"Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", - написал Литинский.
Ранее суд принял аналогичное решение о языке в Одессе.
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