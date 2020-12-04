В ОАСК просят признать недействительным результат конкурса на эскиз Большого Герба Украины
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Неназванный заявитель требует отменить результаты конкурса, поскольку, по его утверждению, не было общественного обсуждения эскиза.
С исковым заявлением в суд было подано ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также заключение и рекомендации оргкомитета.
Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
- Напомним, 19 ноября Организационный комитет объявил победителей конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины.
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