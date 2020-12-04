В ОАСК просят признать недействительным результат конкурса на эскиз Большого Герба Украины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Неназванный заявитель требует отменить результаты конкурса, поскольку, по его утверждению, не было общественного обсуждения эскиза.

С исковым заявлением в суд было подано ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства документы об осуществлении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: план мероприятий и дату информационного объявления об обсуждении, количество зарегистрированных участников обсуждения, а также заключение и рекомендации оргкомитета.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, 19 ноября Организационный комитет объявил победителей конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb