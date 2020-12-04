В Крыму заметили установки "Шилка", которые ехали к админгранице
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
В селе Войково (Первомайский район) на автодороге Симферополь - Армянск в сторону административной границы с Херсонской областью 4 декабря замечены два грузовика, транспортирующие на платформах самоходные зенитные установки.
Как сообщает корреспондент, судя по внешнему виду боевых машин, это четырехствольные зенитные самоходные установки «Шилка» (ЗСУ-23-4), которые используются для непосредственного прикрытия наземных войск и уничтожения воздушных, в том числе низких, целей. Данный вид вооружений считается устаревшим, однако широко используется против техники и живой силы противника в странах постсоветского пространства, в частности на Донбассе, обеими сторонами конфликта.
Отмечается, что техника прошла без сопровождения машин военной автомобильной инспекции.
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