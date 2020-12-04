В Харькове сотрудник СБУ возглавлял банду, которая требовала деньги

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Вымогательством денег группа начала заниматься в мае 2019 года. Шестеро злоумышленников устроили засаду на мужчину, который пришел за так называемой закладкой в лесополосе под Харьковом. Угрожая расправой и уголовной ответственностью, они заставили мужчину заключить фиктивный договор займа на 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Затем они повторили схему с другой жертвой, у которой требовали уже $ 3 тыс. Пострадавший выполнил требования банды и отдал им 57 тыс. грн.

Сотруднику СБУ грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранения от занимаемой должности.

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