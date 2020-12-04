В городе на Житомирщине бешеная белка покусала мужчину: введен карантин

4 декабря, 2020, 17:43

В Барановке, Житомирской области, бешеная белка покусала мужчину, в городе ввели карантин

Об этом 4 декабря сообщили в Facebook-группе Город Барановка, опубликовав видео с заседания государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Баранивской райгосадминистрации.

"1 декабря гражданин поймал в лесу белку и привез ее домой. Она его покусала за руку. На следующий день животное погибло. Вчера (3 декабря, - ред.) он почувствовал боль в области раны и обратился в барановскую больницу. У животного отобрали материал, который был направлен в житомирскую лабораторию. Место захоронения животного было продезинфицировано", - сообщил председатель чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барановской райгосадминистрации Владимир Химич.

По результатам заключения экспертизы Житомирской региональной лаборатории ветмедицины, у животного был обнаружен вирус бешенства.

В связи с этим на территории города ввели карантин.

"После обсуждения комиссия приняла решение ввести на территории города Барановка и прилегающей к нему территории в радиусе 3 км карантин и утвердила комплексный план проведения профилактических мероприятий относительно заболевания животных бешенством", - говорится в сообщении.

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