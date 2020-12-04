В Беларуси суд лишил издание TUT.BY статуса СМИ

4 декабря, 2020, 07:38

Судья Экономического суда Минска лишил белорусское издание TUT.BY статуса СМИ

Об этом сообщает сайт TUT.BY .

Суд рассматривал дело по иску Министерства информации.

"Мининформ Беларуси считает, что "недостоверная информация" в материалах, за которые вынесены предупреждения, может повредить государственным интересам. TUT.BY указал, что именно лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации", - сообщает TUT.BY.

Представитель Мининформа обвинил издание в завышенных в ряде материалов сумм выплат работникам Комитета госконтроля и заявил, что издание таким образом массово дезинформирует население о порядке распределения и расходования бюджетных средств, а пуликация не соответствует действительности, дискредитирует деятельность госорганов в имеющихся общественно-политических условиях и наносит ущерб государственным интересам.

Суд также рассмотрел заявление гражданки Марины Киселевич, которая просила признать ее третьим лицом по делу, утверждающие, что лишение TUT.BY статуса СМИ повредит ее интересам на получение достоверной информации. По просьбе гражданки суд отреагировал отказом.

Руководство издания планирует обжаловать решение суда.

"Решение суда не стало для нас неожиданностью. Мы будем обжаловать его", - сказала гендиректор TUT.BY Людмила Чекина.

Напомним, ранее, 29 ноября, в Минске против участников "Марша соседей" силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, были задержаны 250 человек.

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