Украинец попал в сборную лучших футболистов Лиги Европы

4 декабря, 2020, 16:21

Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба попал в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter Лиги Европы.

Тарас Качараба забил победный гол в ворота бельгийского "Гента" (2:1) и стал лучшим игроком матча. Это дебютный гол защитника в еврокубках.

В этом сезоне 25-летний Качараба провел за "Слован" 12 матчей и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 750 тыс. евро.

- UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 4, 2020

4 декабря руководство бельгийского "Гента" приняло решение уволить главного тренера Вима де Деккера.