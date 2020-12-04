.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортУкраинец попал в сборную лучших футболистов Лиги Европы

Украинец попал в сборную лучших футболистов Лиги Европы


фото: Getty Images
Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба попал в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter Лиги Европы.

Тарас Качараба забил победный гол в ворота бельгийского "Гента" (2:1) и стал лучшим игроком матча. Это дебютный гол защитника в еврокубках.

В этом сезоне 25-летний Качараба провел за "Слован" 12 матчей и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 750 тыс. евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать