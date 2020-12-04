Украина заняла двадцать пятое место в рейтинге кибербезопасности 2020 года
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Украина в 2020 году поднялась на четыре позиции по сравнению с прошлым годом и заняла двадцать пятое место в рейтинге "Национальный Индекс кибербезопасности 2020" (National Cybersecurity Index 2020), составленном эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).
При разработке новой редакции "Национального индекса кибербезопасности" было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.
Анализ осуществлялся по следующим направлениям:
- законодательство в сфере кибербезопасности; анализ киберинцидентов;
- образование в сфере кибербезопасности; обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
- электронная идентификация и доверительные услуги;
- Защита персональных данных; меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
- борьба с киберпреступностью.
Согласно представленному рейтингу на сайте Академии электронного управления, первое место заняла Греция, второе - Чехия, а третье - Эстония.
В десятку стран с самым высоким индексом кибербезопасности вошли также Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция.
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