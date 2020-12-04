Украина заняла двадцать пятое место в рейтинге кибербезопасности 2020 года

4 декабря, 2020, 17:14

Украина в 2020 году заняла двадцать пятое место в рейтинге "Национальный Индекс кибербезопасности 2020"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Украина в 2020 году поднялась на четыре позиции по сравнению с прошлым годом и заняла двадцать пятое место в рейтинге "Национальный Индекс кибербезопасности 2020" (National Cybersecurity Index 2020), составленном эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).

При разработке новой редакции "Национального индекса кибербезопасности" было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.

Анализ осуществлялся по следующим направлениям:

- законодательство в сфере кибербезопасности; анализ киберинцидентов;

- образование в сфере кибербезопасности; обеспечение защиты цифровых и основных услуг;

- электронная идентификация и доверительные услуги;

- Защита персональных данных; меры по реагированию на кибератаки и киберинциденты;

- борьба с киберпреступностью.

Согласно представленному рейтингу на сайте Академии электронного управления, первое место заняла Греция, второе - Чехия, а третье - Эстония.

В десятку стран с самым высоким индексом кибербезопасности вошли также Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция.

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