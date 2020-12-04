Украина получит вакцину от COVID-19 в марте-апреле 2021 года - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степаов во время часа вопросов к правительству в Раде, передает Еспресо.TV.
Он заявил, что до 7 декабря должны быть подписаны документы по поставкам вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
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"Украина получит вакцину, около 8 млн доз по инициативе COVAX. Я думаю, что срок получения этой вакцины - это конец первого - начало второго квартала", - сказал Степанов.
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Министр добавил, что государство находится на финальных стадиях переговоров с производителями вакцин, которые закончили проведение третьей фазы клинических испытаний.
"В том числе и компания Pfizer. Тоже рассчитываем их получать, начиная со второго квартала 2021 года", - подытожил Степанов.
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