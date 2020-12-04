Украина направила Польше ноту из-за календаря с "российским" Крымом

4 декабря, 2020, 10:23

Посольство Украины в Польше направило МИД Польши ноту с просьбой помочь решить ситуацию выданного Объединением мусульман Польши календаря, в котором Крым обозначен территорией РФ

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Укринформ" .

Дипломат пояснил, что после обращения посольства в Объединение мусульман Польши в организации извинились, а с календаря убрали упоминание о РФ, но не указали украинскую принадлежность полуострова.

"Эти изменения мы считаем не полностью корректными, они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована", - подчеркнул Дещица.

Украинское посольство во второй раз обратилось в Объединение мусульман Польши с просьбой внести соответствующие изменения, однако ответа не получило.

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма", - сказал Дещица.

Дипломат также отметил, что поскольку Религиозное Объединение мусульман Польши финансируется государством, МИД Польши выразил готовность принять участие в выяснении ситуации.

"В разговоре польские дипломаты подтвердили однозначную позицию о непризнании оккупации и аннексии Крыма, поддержку территориальной целостности Украины и готовность разобраться в ситуации, возникшей в связи с публикацией календаря", - добавил Дещица.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединение мусульман Польши выдало календарь с изображениями мечетей, в том числе в крымских городах. При этом Крым было обозначено территории РФ .

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