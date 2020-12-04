Убийство Окуевой: защита подозреваемого затягивает ознакомление с материалами дела, - МВД

Об этом в Facebook написал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству полицейского и добровольца АТО Амины Окуевой. Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы", - отметил Шевченко.

Во время этого заседания, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом "на лечение".

"Суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты. Мера пресечения - содержание под стражей - действует до 15 января", - сообщил Шевченко.

Он уточнил, что полиция Киевской области с середины лета открыла к ознакомлению материалы дела подозреваемому и готова к судебному разбирательству.

Напомним, что организатору заказного убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева объявили подозрение.

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