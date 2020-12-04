СБУ расследует как госизмену контракт на покупку в Чехии гаубиц Дана-М2 по 1,29 млн евро за штуку, - Забродский

4 декабря, 2020, 15:04

Чехия в 2018 году предлагала купить гаубицы "Дана" в 1,5 раза дешевле

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ нардеп от "ЕС" Михаил Забродский в Facebook.

Он заявил о признаках коррупции по факту подписания контрактов на поставку "дан" из Чехии.

"Всем хорошо известно о том, как по непонятным причинам все средства, выделенные на закупку артсистем планировалось направить на сомнительный контракт по закупке Дана-М2 по цене 1,29 млн евро за единицу. Еще два года назад, в 2018-м, чешская компания Excaliburarmy предлагала эти САУ за 812 тыс. евро. Несколько стран закупили определенное количество единиц. Появляется перспектива украинского контракта на 26 единиц. И цена САУ, которая наиболее успешно за последние годы продается именно на постсоветском пространстве, взлетает в полтора раза", - написал Забродский.

Он опубликовал документ, в котором чехи в 2018 году предлагают САУ по первоочередной цене.

"Пусть никого не смущает наименование Дана М1-М, речь идет именно о Дана М2, тот же самый образец. Но экспортировалась в другие страны все эти годы именно Дана М1-М и только она теоретически может быть закуплена соответственно", - пишет генерал.

Забродский отметил, что в конце ноября СБУ открыла дело по контракту по статье "Госизмена".

"Последние обыски в Укрспецэкспорте - яркое подтверждение активных следственных действий по этому производству", - подытожил Забродский.