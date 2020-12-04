Рада ускорила доступ Украины к вакцине от COVID-19

4 декабря, 2020, 13:25

Верховная Рада приняла закон №4314, который сокращает сроки утверждения и проведения государственной регистрации вакцин от COVID-19

Соответствующее решение приняли 270 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, он предусматривает сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19.

Закон также продолжает аналогичные упрощения для лекарственных препаратов для лечения COVID-19 до конца карантина.

Отмечается, что принятие закона обеспечит быстрый выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, а также смогут положительно повлиять на имидж Украины в мире.

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