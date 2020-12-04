.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаРада ускорила доступ Украины к вакцине от COVID-19

Рада ускорила доступ Украины к вакцине от COVID-19


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада приняла закон №4314, который сокращает сроки утверждения и проведения государственной регистрации вакцин от COVID-19

Соответствующее решение приняли 270 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, он предусматривает сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19.

Закон также продолжает аналогичные упрощения для лекарственных препаратов для лечения COVID-19 до конца карантина.

Отмечается, что принятие закона обеспечит быстрый выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, а также смогут положительно повлиять на имидж Украины в мире.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать