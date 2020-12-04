Рада разрешила направить деньги из COVID-фонда на выплату единовременного пособия населению и бизнесу

4 декабря, 2020, 12:42

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4431, который позволяет направление средств из Фонда борьбы с коронавирусом на выплату единовременного пособия населению и бизнесу

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к закону, он предусматривает возможность направления средств Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями на мероприятия по оказанию единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер; единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест, а также для предоставления одноразовой компенсации субъектам хозяйствования потерь, понесенных за уплату единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных работников.

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