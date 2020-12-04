.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаРада разрешила направить деньги из COVID-фонда на выплату единовременного пособия населению и бизнесу

Рада разрешила направить деньги из COVID-фонда на выплату единовременного пособия населению и бизнесу


фото: reuters
Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4431, который позволяет направление средств из Фонда борьбы с коронавирусом на выплату единовременного пособия населению и бизнесу

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к закону, он предусматривает возможность направления средств Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями на мероприятия по оказанию единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер; единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест, а также для предоставления одноразовой компенсации субъектам хозяйствования потерь, понесенных за уплату единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных работников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать