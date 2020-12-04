"Я умер": Пилот Формулы-1 рассказал подробности страшной аварии, в которую он попал

4 декабря, 2020, 21:17

Пилот команды "Хаас Рейсинг" Ромен Грожан рассказал, как себя вел и чувствовал, когда попал в аварию на Гран-при Бахрейна

Об этом сообщает официальный twitter Sky News.

"Я посмотрел - вокруг все в огне. Мелькнула мысль: "Странно". На этот раз я попытался подняться чуть правее. Не получилось. Я сел и постарался выбраться левее. Все равно не получалось. Я сел и выругался. Я сказал себе : "Нет, я не могу закончить вот так". Я подумал про Ники Лауда - это один из моих любимых гонщиков в истории Формулы 1. Подумал: "Я не могу закончить так. Это не может стать моей последней гонкой в Формуле-1. Так быть не должно". Я снова попытался вылезти, но застрял. И тогда началось самое страшное", - рассказал Грожан.

Автопилот признался, что на мгновение ему показалось, что он умер.

"Все мышцы расслабились. Не то чтобы на лице появилась улыбка, но я почувствовал, что я в мире с собой, и подумал: "Я умер. Я умру". Я подумал: какая часть тела пострадает первой. Ноги? Кисти рук? Это будет больно... Очень странное ощущение. Иногда, чувствуя приближение смерти, мы испытываем страх. Я понимал, что она совсем рядом... Я назвал ее Бенуа. Не спрашивайте почему - я просто начал повторять это имя. Не знаю, позволил ли мне этот момент немного прийти в себя и найти другое решение. Я подумал о своих детях: "Нет! Я не могу сегодня умереть! Я должен продолжать жить ради своих детей - я должен их увидеть", - сказал швейцарец.

По словам Грожана, его жизнь спас Иан Робертс.

"Я знал, что обе руки получили ожоги. У меня красные перчатки, но в тот момент они были черными, и, опершись на Halo (прим. - система безопасности), я чувствовал боль и ожоги. Но я поднялся, забрался на ограждения и почувствовал, как Иан Робертс дернул меня за комбинезон. Это потрясающее чувство! Когда он потянул меня вниз, я понял, что рядом со мной кто-то есть, я жив", - завершил рассказ Грожан.

В воскресенье, 29 ноября, машина Грожана влетела в барьеры на первом круге гонки, после чего его болид оказался охваченным огнем. Удар получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части - отсек стоял в одном месте, кокпит и капсула безопасности - в другом.

После аварии Ромена Грожана немедленно госпитализировали с ожогами ладоней и лодыжек. Француз провел в медицинском учреждении всего 3 дня. Далее он продолжит лечение в домашних условиях.

Из-за полученных травм Грожан пропустит Гран-при Сахир 6 декабря - француза заменит Пьетро Фиттипальди.

Formula 1 driver Romain Grosjean has told Sky he was 'at peace' with dying during the 28 seconds he was trapped in his burning car, following a horrific crash at the Bahrain Grand Prix.



Read more about the interview here: https://t.co/8Rwfv8ejUv pic.twitter.com/JELeAwGKzK - Sky News (@SkyNews) December 4, 2020 Напомним, 29 ноября во время этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 в Бахрейне от удара загорелся болид Ромена Грожана, французского пилота "Хаас" госпитализировали с ожогами.

2 декабря Ромена Грожана выписали из больницы - через три дня после аварии на Гран-при Бахрейна.

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