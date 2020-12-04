"Врут с утра до ночи": Гончаренко прокомментировал заявления Степанова и Шмыгаля о "карантине выходного дня"

4 декабря, 2020, 18:19

Нардеп от фракции "ЕС" прокомментировал заявления премьера Дениса Шмыгаля и профильного министра Максима Степанова по коронавирусу, обвинив обоих во лжи

Об этом нардеп от фракции "Еропейська Солидарность" Алексей Гончаренко заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой", передает Еспресо.TV.

Гончаренко ответил на вопрос зрителя, который поинтересовался, верит ли политик данным статистики, которую ежедневно публикует Минздрав по коронавирусу.

Политик отметил, что цифры статистики занижены, ведь государственные лаборатории делают тесты на COVID-19 за 5-7 дней, а в частных, которые делают это быстрее, цена сопоставима с минимальной пенсией. По словам Гончаренко, не все люди могут себе позволить тестирование.

"Украина на предпоследнем месте в Европе по количеству тестов на душу населения. И понятно, что если мало тестировать, - цифра снижается", - констатировал нардеп.

"Посмотрите историю о "карантине выходного дня". Нам ввели "карантин выходного дня". Мы говорили, что это никак не поможет. Значит, - нет, мы его ввели. Было трое выходных с этим карантином, после этого 30 ноября выходит министр Степанов, говорит: "Не сработал карантин выходного дня, люди не придерживались ограничений". Через три дня тот же Степанов говорит: "сработал карантин выходного дня". Но правительство принимает решение не продлевать его", - рассказал Гончаренко.

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Политик отметил нелогичность отмены "карантина выходного дня", отталкиваясь от слов министра о действенности последнего.

"Если он действительно сработал, ну, значит, надо было продолжить. Если он не сработал, - это потому что он и не мог сработать. Они врут! Они врут с утра до ночи", - подчеркнул политик.

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Также Алексей Гончаренко рассказал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в октябре обещал депутатам до конца ноября обеспечить кислородом 40 тыс. коек в больницах страны.

"Я ему говорю:" Сегодня 4 декабря, сообщите цифры обществу. А он мне сообщает: "31 тысяча". Вместо 42 тысяч, которые он озвучивал. Опять вранье!" - добавил парламентарий.

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