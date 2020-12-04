"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Полный локдаун: власть против бизнеса
4 декабря, 2020, 15:39
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20
Ведущий и гости программы обсудят введение полного локдауна в Украине, а также последствия таких мер для малого и среднего бизнеса.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
- Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"
- Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"
- Андрей Рева, министр социальной политики (2016-2019)
- Андрей Карпов, блогер, общественный деятель
- Ростислав Пшеминский, глава ассоциации предпринимателей Львовщины
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке .