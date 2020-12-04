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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Полный локдаун: власть против бизнеса

"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Полный локдаун: власть против бизнеса

Виталий Портников
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят введение полного локдауна в Украине, а также последствия таких мер для малого и среднего бизнеса.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
  • Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"
  • Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"
  • Андрей Рева, министр социальной политики (2016-2019)
  • Андрей Карпов, блогер, общественный деятель
  • Ростислав Пшеминский, глава ассоциации предпринимателей Львовщины

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке .

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