"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Полный локдаун: власть против бизнеса

4 декабря, 2020, 15:39

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20

Ведущий и гости программы обсудят введение полного локдауна в Украине, а также последствия таких мер для малого и среднего бизнеса.

К разговору присоединятся политики и эксперты:

Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"

Владимир Цабаль, народный депутат, фракция "Голос"

Ирина Констанкевич, народный депутат, группа "За будущее"

Андрей Рева, министр социальной политики (2016-2019)

Андрей Карпов, блогер, общественный деятель

Ростислав Пшеминский, глава ассоциации предпринимателей Львовщины

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "ПолитКлуба" в Фейсбуке .