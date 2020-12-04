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"Красная зона": Молдова закрыла въезд для украинцев

Министерство здравоохранения Молдовы обновило список стран "красной зоны". Кишинев согласно этому списку закрыл въезд для граждан Украины на две недели

Об этом сообщает Newsmaker.

В новый список стран с повышенным риском заражения коронавирусом входят 63 государства, в том числе Украина, Турция, Болгария, Румыния и Россия.

Напомним, граждане Молдовы,  которые возвращаются или проезжают транзитом через страны "красной зоны" обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Иностранцам въезд в Молдову из стран с повышенным риском заражения коронавирусом запрещен.

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4 декабря, 2020 пятница

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