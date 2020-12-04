"Красная зона": Молдова закрыла въезд для украинцев
4 декабря, 2020, 19:56
Министерство здравоохранения Молдовы обновило список стран "красной зоны". Кишинев согласно этому списку закрыл въезд для граждан Украины на две недели
Об этом сообщает Newsmaker.
В новый список стран с повышенным риском заражения коронавирусом входят 63 государства, в том числе Украина, Турция, Болгария, Румыния и Россия.
Напомним, граждане Молдовы, которые возвращаются или проезжают транзитом через страны "красной зоны" обязаны соблюдать 14-дневный карантин.
Иностранцам въезд в Молдову из стран с повышенным риском заражения коронавирусом запрещен.
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