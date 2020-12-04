Президент Эстонии контактировала с COVID-больным, она находится в самоизоляции
4 декабря, 2020, 19:19
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ушла в самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом
Об этом Кальюлайд сообщила в Facebook.
"Я считаюсь контактным лицом и поэтому должна оставаться в самоизоляции в соответствии с инструкциями департамента здоровья", - написала она.
Кальюлайд добавила, что она чувствует себя хорошо, а тест на коронавирус, который она сдала 4 декабря, оказался отрицательным.
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