Правоохранители разоблачили ритейлера на "нетипичном экспорте" масла и уклонении от налогов, - Офис генпрокурора

4 декабря, 2020, 14:10

Правоохранители разоблачили одного из крупнейших ритейлеров в Украине на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при осуществлении экспортных операций

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, разоблачена группа лиц по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при осуществлении экспортных операций.

"По предварительным данным, один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров осуществлял операции по "нетипичному экспорту" с помощью транзитно-конвертационной группы, которая предоставляет услуги по минимизации налоговых обязательств при фиктивной реализации масла и семян подсолнечника", - говорится в сообщении.

Так, расследованием установлено, что группа лиц путем использования реквизитов подконтрольных предприятий документально отражала переработку семян через маслозавод, которая фактически происходила. Таким образом они формировали объемы масличных культур для последующей их реализации на предприятия-комитенты, которые по договору комиссии в адрес предприятий-нерезидентов осуществляют экспорт продукции нехарактерной для их основного вида хозяйственной деятельности, так называемый "нетипичный экспорт".

В пресс-служба отметили, что в ходе обысков в офисных, производственных и складских помещениях и по месту жительства указанных лиц, правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы, черновики информации.

Кроме того, было изъято 5,6 тыс. тонн семян подсолнечника, более 5,7 тыс. тонн масла, 360 тонн шрота, без документов об их законного происхождения, общей стоимостью $ 10,5 млн (300 млн грн).

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