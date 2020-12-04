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Espreso.tvОбществоПоджог авто журналистки во Львове: следствие завершено, материалы направлены в суд

Поджог авто журналистки во Львове: следствие завершено, материалы направлены в суд


фото: ssu.gov.ua
Полицейский оказался организатором поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук во Львове

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организатором преступления был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянин, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу "и предоставил необходимую информацию по авто журналистки. В ночь на 30 января 2020 года мужчина совершил поджог транспортного средства ", - говорится в сообщении.

Заказчик поджога автомобиля журналистки ранее неоднократно "сотрудничал" с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки, в связи с осуществлением им профессиональной деятельности. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины.

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