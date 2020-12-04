Поджог авто журналистки во Львове: следствие завершено, материалы направлены в суд

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организатором преступления был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянин, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за "работу "и предоставил необходимую информацию по авто журналистки. В ночь на 30 января 2020 года мужчина совершил поджог транспортного средства ", - говорится в сообщении.

Заказчик поджога автомобиля журналистки ранее неоднократно "сотрудничал" с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов производства, которых обвиняют в организации поджога автомобиля журналистки, в связи с осуществлением им профессиональной деятельности. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 347-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 30 января в центре Львова сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. В интернет выложили видео поджога автомобиля.

видео поджога автомобиля. 6 февраля Нацполиция во Львовской области задержала 19-летнего студента "Львовской политехники" по подозрению относительно поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

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