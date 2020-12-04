Оставлять МЗ без руководителя во время пандемии точно не вариант, - Разумков о возможной отставке Степанова

4 декабря, 2020, 15:40

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что во время пандемии коронавируса в стране нельзя оставаться без руководителя Министерства здравоохранения

Об этом он заявил на брифинге после пленарного заседания ВР, передает Еспресо.TV.

"В деятельности министра (министра здравоохранения Максима Степанова, - ред.) были как положительные, так и отрицательные моменты... Я считаю, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Коллеги ищут другие варианты", - отметил Разумков.

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На вопрос о целесообразности отправить в отставку Максима Степанова, подчеркнул: "Сегодня оставить министерство без руководителя точно не вариант".

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что сейчас менять министра здравоохранения в разгар пандемии COVID-19 и борьбы с ней некорректно.

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