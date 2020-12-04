Оккупационные войска увеличили количество диверсантов и снайперов в "серой зоне" на Донбассе, - разведка

4 декабря, 2020, 15:59

Российские оккупационные войска на Донбассе увеличили количество снайперских пар и диверсантов, а также активизировали мероприятия по оперативной и боевой подготовки

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как сообщила разведка, в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечается активизация мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Указанное связано с началом зимнего периода обучения и проведением недели боевой и мобилизационной готовности", - говорится в сообщении.

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По данным разведки, действия оккупационных сил связаны с подготовкой к проведению диверсий в "серой зоне" и осуществлению обстрелов для провоцирования украинских военных на огонь и причинения потерь подразделениям Объединенных сил.

"Вместе с тем на передовых позициях противника увеличено количество диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар с целью проведения диверсий в "серой зоне", осуществления обстрелов для провоцирования ответного огня, а также причинения потерь личному составу подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, на отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи линии боевого соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники.

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