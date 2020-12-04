Официальный курс: доллар продолжает снижаться в цене

4 декабря, 2020, 09:24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 4 декабря 2020 года на отметке 28,30 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 3 декабря курс составлял 28,44 грн/$ .

Официальный курс гривни к евро на 4 декабря установлен на уровне 34,40 грн / евро. По состоянию на 3 декабря курс составлял 34,32 грн / евро.

На наличном рынке 3 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,45 грн.

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