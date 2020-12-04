Один из лучших форвардов в истории "Барселоны" вылечился от COVID-19

4 декабря, 2020, 13:11

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Атлетико".

Уругваец заразился коронавирусом 17 ноября и пропустил игру чемпионата Испании против своего бывшего клуба - "Барселоны" (1: 0), которая состоялась 21 ноября. Также сыграл в Лиге чемпионов с московским "Локомотивом" (0: 0) и мюнхенской "Баварией" (1: 1).

За "Барселону" Луис Суарес выступал с 2014 года и является одним из лучших форвардов в истории клуба. В целом он сыграл за команду 283 матча и забил 198 голов. Больше Суареса мячей только у Лионеля Месси - 634 - и Сезара Родригеса - 232.

В сентябре 33-летний Суарес перешел в "Атлетико".

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