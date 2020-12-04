Один из крупнейших стадионов Италии переименовали в честь Марадоны

4 декабря, 2020, 18:31

Стадион "Сан-Паоло" в Неаполе переименовали в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны

Об этом сообщает официальный сайт администрации города Неаполя.

Сегодня, 4 декабря, было принято решение переименовать арену "Сан-Паоло" в честь Диего Армандо Марадоны. Предложение внесли мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис и советник Алессандра Клементе. Решение подписали все члены городского совета.

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На стадионе "Сан-Паоло" домашние матчи чемпионата Италии проводит футбольный клуб "Наполи", за который когда-то выступал Диего Марадона. Именно с аргентинским форвардом они дважды в своей истории выигрывали Скудетто.

Стадион вмещает 60 240 болельщиков. Это третий показатель в Италии после "Сан-Сиро" в Милане и "Олимпийского" в Риме.

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