Ночные морозы и сильный ветер: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

4 декабря, 2020, 14:00

В Украине на выходных осадков не ожидается, однако будет сильный ветер и до -14 ° C ночью

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Осадков на выходных не будет.

В субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем до + 5 ° C ... + 12 ° C.

"Но уже 6-го декабря, в воскресенье, снова начнет холодать, кроме Закарпатья", - отметила синоптик.

На севере Украины дневная температура воздуха на выходных будет колебаться около 0 ° C, а ночью начнет постепенно холодать и в ночь на воскресенье предполагается на Житомирщине и Киевщине до -4 ° C ... -7 ° C, в Черниговской и Сумской областях до -6 ° C ... - 12 ° C.

В центральных областях на выходные днем будет около 0 ° C, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3 ° C ... -8 ° C, лишь на Винничине будет -1 ° C ... -3 ° C.

"Восток Украины обещает быть с низкой температурой воздуха, но в качестве компенсации будет светить солнце. В течение дня ожидается -2 ° C ... -7 ° C, а ночью в воскресенье до -7 ° C ... -14 ° C. Антициклон", - отметила Наталья Диденко.

На Юге в субботу днем ожидается + 4 ° C ... + 8 ° C, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов.

"К этой температурной пестроте в Украине еще и присоединится сильный юго-восточный ветер", - сказала Диденко.

Кое-где влажность и "минусы" создадут условия для гололедицы.

В Киеве на протяжении 5-6 декабря осадков не ожидается. В субботу будет облачно, а в воскресенье будет светить в столице солнце.

Температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью 0 ° C ... -2 ° C, днем около 0 ° C, в ночь на воскресенье столбики термометров упадут до -3 ° C ... -6 ° C. Порывистый северный ветер усилит ощущение холода.

