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Espreso.tvМирНемецкая пенсионерка оставила в наследство общине своего округа более 6 млн евро

Немецкая пенсионерка оставила в наследство общине своего округа более 6 млн евро


фото: CNN
Жительница округа Вальдсолмс в немецкой земле Гессен завещала 6,2 миллиона евро своим соседям в общине

Об этом пишет CNN.

Умершая пенсионерка завещала жителям округа все банковские счета, акции и драгоценности. Ее сестра Рената тоже умерла и не могла претендовать на наследство.

Муниципалитет также унаследовал собственность женщины, которую другие наследники не захотели брать из-за больших расходов на содержание недвижимости.

6,2 миллиона евро пойдут на велосипедные дорожки, бассейн, детские сады.

Рената Ведель перебралась в этот район в 1975 году. После смерти мужа в 2016 году она лечилась в доме престарелых во Франкфурте. Рената умерла в 81-летнем возрасте.

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