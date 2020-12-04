Немецкая пенсионерка оставила в наследство общине своего округа более 6 млн евро

4 декабря, 2020, 21:33

Жительница округа Вальдсолмс в немецкой земле Гессен завещала 6,2 миллиона евро своим соседям в общине

Об этом пишет CNN.

Умершая пенсионерка завещала жителям округа все банковские счета, акции и драгоценности. Ее сестра Рената тоже умерла и не могла претендовать на наследство.

Муниципалитет также унаследовал собственность женщины, которую другие наследники не захотели брать из-за больших расходов на содержание недвижимости.

6,2 миллиона евро пойдут на велосипедные дорожки, бассейн, детские сады.

Рената Ведель перебралась в этот район в 1975 году. После смерти мужа в 2016 году она лечилась в доме престарелых во Франкфурте. Рената умерла в 81-летнем возрасте.