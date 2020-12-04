НБУ обязал банки публиковать данные о вознаграждениях топ-менеджмента

4 декабря, 2020, 15:11

Национальный банк Украины обязал банки публиковать данные о вознаграждениях топ-менеджеров на сайтах

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ обнародовал новые требования к положениям и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка.

"Это новый подход, основанный на лучших международных подходах и практике. Теперь требования положений и отчетов о вознаграждении регулируются отдельным Положением регулятора", - отметили в пресс-службе.

У регулятора отметили, что новый подход будет способствовать большей прозрачности принятия решений о вознаграждении. Соответствующие положения и отчеты банки будут размещать на своей веб-странице. В годовом отчете банк отмечает информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совету и правлению), которые были выплачены в течение отчетного финансового года.

Следовательно, положение о вознаграждении должно быть прозрачным, понятным и ориентированным на избежание конфликта интересов в банке. Кроме того, оно должно соответствовать политике управления рисками и созданной в банке системе распределения полномочий в принятии решений и корпоративному управлению. Вознаграждения при этом должны быть обоснованными относительно аналитических рыночных показателей размеров и условий выплаты вознаграждения.

В свою очередь отчет о вознаграждении должен содержать информацию о сумме вознаграждения, в том числе фиксированные и переменные составляющие, сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие положению о вознаграждении, полное описание структуры всех составляющих вознаграждения, а также критерии оценки эффективности, по результатам достижения которых было начислено вознаграждение.

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