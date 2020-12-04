NASA приобрело права на покупку четырех партий образцов лунного грунта

4 декабря, 2020, 12:09

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса приобрело права на покупку четырех партий образцов лунного грунта

Об этом сообщает портал Space, передает "Укринформ".

"Мы считаем, что очень важно создать прецедент, в котором субъекты частного сектора могут добывать (образцы лунного грунта - ред.), брать эти ресурсы, а NASA может покупать и использовать их не только в деятельности NASA, но и целой новой динамической эры государственного и частного развития в области разведки на Луне, а затем, в конце концов, и на Марсе ", - заявил представитель американского ведомства Майк Голд.

Отмечается, что права были куплены у четырех компаний: калифорнийская Masten Space Systems of Mojave, люксембургский ispace Europe, токийская ispace Japan и Lunar Outpost из штата Колорадо.

Также NASA еще не разработало планы по получению собранных образцов.

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