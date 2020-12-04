Налоговый комитет поддержал законопроект Зеленского о списании налоговых долгов до 3060 грн, - Железняк

4 декабря, 2020, 09:37

Налоговый комитет Верховной Рады единогласно поддержал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о списании налоговых долгов до 3060 грн в случае введения локдауна

Об этом народный депутат от партии "Голос" написал в Telegram.

"Только что Налоговый комитет единогласно принял законопроект о поддержке бизнеса №4431 за основу и в целом. Это тот закон, в котором списание налоговых долгов до 3060 грн", - написал Железняк.

По его словам, весь пакет законопроектов Зеленского по поддержке бизнеса и наемных работников в случае введения локдауна могут принять уже сегодня.

"Думаю, сегодня весь пакет законопроектов примут за основу и в целом", - отметил Железняк.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса и наемных работников в случае введения локдауну в связи с распространением COVID-19 в Украине.

27 ноября заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Кузнецов призвал Раду как можно скорее принять пакет законопроектов Зеленского по поддержке бизнеса.

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