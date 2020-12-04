На Луганщине подросток нашел гранату на улице

4 декабря, 2020, 19:12

4 декабря в городе Северодонецке школьник нашел боевую гранату РГД-5 на улице и сообщил об этом в полицию

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня в 8:47 по спецлинии "102" поступило сообщение от юного северодончанина о том, что он нашел предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, которые изъяли гранату "РГД-5" с запалом", - говорится в сообщении.

"Опасную находку 13-летний парень обнаружил возле мусорных баков у дома № 8 по пр. Гвардейскому", - рассказала пресс-секретарь полиции Татьяна Погукай.

Полиция опросила жителей близлежащих домов и запросила видео с камер наблюдения, чтобы установить, кто оставил боевую гранату на улице.

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