На Луганщине мужчина разгуливал по улицам с гранатой и запалом
4 декабря, 2020, 14:35
Пограничники задержали мужчину, который разгуливал по городу Попасная с гранатой
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .
Оперативники узнали о возможной причастности мужчины к незаконному обороту оружия.
Пограничники остановили мужчину на одной из улиц для проверки. В одном из карманов куртки обнаружили самодельное взрывное устройство с осколочной гранаты с запалом.
Предметы изъяла полиция для проведения необходимых экспертиз.
По факту возбуждено дело о незаконном обращении с оружием.
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