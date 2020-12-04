На Луганщине мужчина разгуливал по улицам с гранатой и запалом

4 декабря, 2020, 14:35

Пограничники задержали мужчину, который разгуливал по городу Попасная с гранатой

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .

Оперативники узнали о возможной причастности мужчины к незаконному обороту оружия.

Пограничники остановили мужчину на одной из улиц для проверки. В одном из карманов куртки обнаружили самодельное взрывное устройство с осколочной гранаты с запалом.

Предметы изъяла полиция для проведения необходимых экспертиз.

По факту возбуждено дело о незаконном обращении с оружием.