На Харьковщине назначили нового руководителя полиции области

4 декабря, 2020, 15:19

Андрей Рубель стал новым начальником полиции Харьковской области

Об этом говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Отмечается, что сегодня, 4 декабря, в Харькове Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представили Рубеля руководителем полиции Харьковской области.

Как известно, Рубль в 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева.

В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.

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