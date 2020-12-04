На Харьковщине назначили нового руководителя полиции области
Об этом говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Отмечается, что сегодня, 4 декабря, в Харькове Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай и глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко представили Рубеля руководителем полиции Харьковской области.
Как известно, Рубль в 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева.
В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb