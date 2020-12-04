На Днепропетровщине ветеранская организация раздала награды от Путина. ФОТО

4 декабря, 2020, 13:46

В Новомосковске Днепропетровской области городская организация ветеранов раздала ветеранам Второй мировой войны 15 медалей от президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщает местный 11 канал .

В частности такую медаль передали 95-летнему местному ветерану Василию Волошко, однако возмущенная семья решила не сообщать ему о "награде" от главы страны-агрессора, чтобы не огорчить пожилого мужчины.

Дочь Василия Волошко госпожа Любовь Шматенко рассказала, что ее отец с начала войны на Востоке Украины регулярно поддерживал украинскую армию, в том числе откладывал с пенсии деньги на приобретение вещей и продуктов для военных. Женщина рассказала, что медаль и удостоверение забирала в Новомосковском совете ветеранов и только дома увидела, от кого "награда".

"Я там не смотрела, пришла домой, надела очки и прочитала все. Скажу, что сначала возмущению моему не было предела. Это все вещественные доказательства, а я считаю, что это преступление против нашего государства. Сегодня, когда идет война, когда против нас воюет Россия, кроме возмущения, прямой злости - ничего не может быть ", - сказала Любовь.

Глава Новомосковского совета ветеранов Михаил Горбов по телефону подтвердил журналистам 11 канала, что награждения украинцев Путиным не является ошибкой и отметил, что не считает РФ страной-агрессором. По словам Горбова, такие медали получили еще 14 человек.

По данным издания, в Новомосковск российские медали поступили от областного совета ветеранов Харькова, что существует 1 год и 8 месяцев.

В то же время глава Днепропетровской организации всеукраинского объединения ветеранов Владимир Лендич раскритиковал и тех, кто присылал эти медали, и тех, кто их принял, а также выразил уверенность, что их провезли в Украину незаконно.

Между тем семья Василия Волошко планирует обратиться в СБУ относительно "награды" от Путина.

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