Мужчину, который захватил банк в Киеве в августе, отправили в психбольницу
4 декабря, 2020, 20:58
4 декабря Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову и отправил его в психбольницу со строгим надзором
Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на странице в Facebook.
Отмечается, что, в связи с заключением судебно-психиатрической экспертизы, прокуратура города Киева подала ходатайство о переводе Сухроба Каримова в медучреждение.
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Экспертиза показала необходимость принудительного лечения мужчины.
- Напомним, 3 августа мужчина захватил помещение банка в ТЦ "Леонардо" в столице.
- События произошли через несколько недель после захвата Максимом Кривошем автобуса в центре Ривного.
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