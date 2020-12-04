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Espreso.tvОбществоМужчину, который захватил банк в Киеве в августе, отправили в психбольницу

Мужчину, который захватил банк в Киеве в августе, отправили в психбольницу

4 декабря Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения гражданину Узбекистана Сухробу Каримову и отправил его в психбольницу со строгим надзором

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на странице в Facebook.

Отмечается, что, в связи с заключением судебно-психиатрической экспертизы, прокуратура города Киева подала ходатайство о переводе Сухроба Каримова в медучреждение.

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Экспертиза показала необходимость принудительного лечения мужчины.

  • Напомним, 3 августа мужчина захватил помещение банка в ТЦ "Леонардо" в столице.
  • События произошли через несколько недель после захвата Максимом Кривошем автобуса в центре Ривного.

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